الجيش الإسرائيلي يقر بإصابة 9 جنود جراء انفجار في قاعدة بالنقب

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 9 جنود، اثنين منهم جروحهم خطيرة، جراء انفجار في قاعدة تساليم بالنقب، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

في الوقت نفسه أعلنت فصائل فلسطينية، قصف القوات الإسرائيلية المتمركزة في محور نتساريم برشقة صاروخية، وفق ما أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأعلن حزب الله اللبناني شن هجوم على تجمع لجنود الاحتلال أثناء دخولهم إلى موقع المالكية.

وأشار حزب الله، إلى أنه تمكن من تحقيق إصابة مباشرة.