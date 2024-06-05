رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الجيش الإسرائيلي يقر بإصابة 9 جنود جراء انفجار في قاعدة بالنقب

كتب:

حسن سمير
07:08 ص | الأربعاء 05 يونيو 2024
جيش الاحتلال - أرشيفية

جيش الاحتلال - أرشيفية

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 9 جنود، اثنين منهم جروحهم خطيرة، جراء انفجار في قاعدة تساليم بالنقب، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

في الوقت نفسه أعلنت فصائل فلسطينية، قصف القوات الإسرائيلية المتمركزة في محور نتساريم برشقة صاروخية، وفق ما أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأعلن حزب الله اللبناني شن هجوم على تجمع لجنود الاحتلال أثناء دخولهم إلى موقع المالكية.

وأشار حزب الله، إلى أنه تمكن من تحقيق إصابة مباشرة.

اقرأ المزيد:

إعلام فلسطيني: شهيدان وعدة إصابات جراء استهداف منزل وسط غزة

إعلام فلسطيني: شهداء ومصابين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا وسط غزة

إعلام فلسطيني: إصابات في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط غزة

«الخارجية»: جميع الدول متوافقة على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة
بقلم حسن سمير