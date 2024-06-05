5 نصائح من «الصحة» لـ«الحجاج».. اتبعوها للوقاية من العدوى

وجّهت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح والإرشادات للحجاج لحماية أنفسهم من الإصابة بأي عدوى خلال أداء الشعائر المقدسة، مع استمرار سفر الحجاج المصريين إلى الأراضي السعودية لأداء شعائر الحج الأعظم.

5 نصائح من وزارة الصحة للحجاج

وأوضحت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على فيس بوك، 5 نصائح يجب على الحجاج الالتزام بها لحمايتهم من الإصابة بأي أمراض خلال مناسك الحج، كما يلي.

- تجنب بقدر الإمكان التواجد في الأماكن شديدة الزحام.

- احرص على ارتداء الكمامة طوال الوقت لحمايتك.

- عند السعال المفاجئ أو العطس، غطي فمك وأنفك بمنديل ورقي لمنع انتقال العدوى إلى غيرك.

- اغسل يديك جيدا قبل أن تلمس فمك أو أنفك.

- احرص على وجود محلول كحولي معك باستمرار لتعقيم يديك باستمرار.

أرقام التواصل مع البعثة الطبية المصرية في الأراضي المقدسة

وطالبت وزارة الصحة، الحجاج المصريين بالتواصل السريع مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، حال الشعور بأي أعراض مرضية من خلال الأرقام التالية «أرقام البعثة الطبية في مكة المكرمة 966549712001+ و966560669002+، وأرقام البعثة الطبية في المدينة المنورة 966560380820+».