وصول 8600 من حجاج الحج السياحي إلى الأراضي المقدسة

أكدت وزارة السياحة والآثار متابعتها سير رحلات طيران الحج السياحي لموسم الحج الحالي التي انطلقت أولى رحلاتها الثلاثاء الماضي، موضحة أنه تم تيسير 44 رحلة طيران إلى جدة والمدينة المنورة تحمل 4127 حاجا حتى الآن، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تستمر رحلات طيران الحج السياحي حتى 11 يونيو الجاري، على أن تكون آخر رحلة حج سياحي بري 6 يونيو الجاري.

لجان السياحة تستقبل الحجاج بالمطارات السعودية

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي، أن هناك لجان من مفتشي الإدارة المركزية تتواجد على مدار الساعة بالمطارات المصرية المختلفة، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة أخرى متواجدة حاليا خلال فترة الحج بمطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة.

وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار استحدثت هذا العام لجنة في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وذلك بهدف استقبال وتوديع حجاج السياحة وتقديم الدعم اللازم لهم وحل أي عقبات قد تواجههم وتسهيل إجراءات وصولهم وإقامتهم في الأراضي المقدسة بما يضمن سلامة وراحة الحجاج.

ولفتت رئيس مكتب شؤون الحج السياحي إلى أنه في ضوء توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فإن الوزارة تحرص على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لحجاج السياحة المصريين لتقديم أفضل الخدمات لهم وضمان تجربة حج مميزة وراحتهم وسلامتهم طوال فترة أداء مناسك الحج وتحقيق أعلى معايير الرعاية والاهتمام لهم لحين عودتهم إلى أرض الوطن.

وصول أكثر من 8 آلاف حاج إلى الأراضي المقدسة

وأشارت إلى أن أعداد حجاج السياحة الذين غادروا البلاد إلى الأراضي المقدسة سواء طيران أو بري، بلغ نحو 8602 حاج حتى اليوم، موضحة أنه تم الاطمئنان على وصولهم وتسكينهم بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة من قبل لجان الوزارة المتواجدة حالياً بالأراضي المقدسة.

كما أوضحت أن لجان الوزارة للإشراف على برامج الحج السياحي، بدأت السفر للأراضي المقدسة يوم الخميس الماضي 30 مايو، وتواصل باقي اللجان السفر خلال الأسبوع الجاري.