أرقام التواصل مع البعثة الطبية المصرية للحج في الأراضي المقدسة

مع اقتراب سفر أول افواج الحجاج نهاية الشهر الجاري إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج، أعلنت وزارة الصحة والسكان أرقام التواصل مع البعثة الطبية المصرية في الأراضي المقدسة.

تعليمات وزارة الصحة للحجاج المصريين

وطالبت وزارة الصحة الحجاج المصريين بالاهتمام بالحالة الصحية للحجيج خلال فترة الحج، والاهتمام بإرشادات وزارة الصحة وسرعة التواصل مع البعثة الطبية حال الشعور بأي أعراض مرضية عبر الأرقام التالية.

- أرقام التواصل مع البعثة الطبية في مكة المكرمة 966549712001+ و966560669002+

- أرقام التواصل مع البعثة الطبية للحجاج في المدينة المنورة 966560380820+

إرشادت وزارة الصحة للحجاج المصريين خلال موسم الحج

- سرعة طلب الرعاية الصحية إذا شعرت بضيق في التنفس أو السعال، أو كنت مصابا بالحمى.

- احرص على التواصل واستشارة البعثة الطبية حال الشعور بالإعياء خلال أداء المناسك.

- تناول الأدوية التي وصفها الطبيب إذا كنت تعاني من أي حالة مرضية.

- ابق في مكان إقامتك حال شعورك بأي حالة مرضية.