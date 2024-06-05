تعرف على حكم الإنفاق على الفقراء بدلا من الحج والعمرة

ما حكم الإنفاق على الفقراء بدلا من الحج والعمرة؟، سؤال يتردد على أذهان الكثيرين، وهو ما أجابت عنه شرعيا دار الإفتاء المصرية وأبرزته قناة الناس، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يجب أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية الدفع عن أصحاب الحاجات

وأوضحت قناة الناس، في إجابتها على هذا السؤال الذي ورد إليها في أحد برامجها، بأن المفتى به هو أن كفاية الناس وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الوحيين، واتفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية الدفع عن أصحاب الحاجات، والاشتغال بذلك مقدَّم قطعًا على الاشتغال بنافلة الحج والعمرة.

وأضافت قناة الناس، أنه طبقا لما ورد عن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في فتواه التي حملت رقم 5207، فأنه في أوقات الأزمات، قد يكون من الأجدر توجيه الأموال التي يمكن أن تُنفق على الحج أو العمرة لمساعدة الناس، فهناك ومرضى يحتاجون إلى العلاج، وأيتام بحاجة إلى رعاية، وهذه الفئات تتطلب دعماً فورياً يمكن أن يحقق لهم فرقًا حقيقيًا في حياتهم.

وأضاف المفتي: الإسلام دين الرحمة والتعاطف، ويحث على إعانة المحتاجين والإحسان إليهم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بما يوضح أن مساعدة الآخرين لها أجر عظيم وقد تفوق أحيانًا النوافل الأخرى».

النية الخالصة والإخلاص

وطبقا لما ورد في الفتوى، فأنه يتعين على المسلمين التفكير في كيفية تحقيق أكبر قدر من الخير بأموالهم، سواء كان ذلك من خلال الحج والعمرة أو من خلال تلبية احتياجات المحتاجين، والأهم هو النية الخالصة والإخلاص في العمل لوجه الله تعالى، فكل نفقة في سبيل الله لها أجرها وثوابها.