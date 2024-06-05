بنك إنجلترا يطرح الإسترليني الجديد.. صورة الملك تشارلز بدلا من إليزابيث

بدأ بنك إنجلترا تداول عملات الإسترليني الجديد التي تحمل صورة الملك تشارلز، اليوم الأربعاء، بعد نحو عامين على توليه العرش خلفا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية إذ من المقرر أن تظهر صورته على الأوراق المالية من فئات 5 و10 و20 و50 جنيها إسترلينيا، وذلك دون سحب الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة إليزابيث من الأسواق ليتم التعامل بالعملتين في نفس الوقت.

طرح عملات الإسترليني الجديد التي تحمل صورة الملك تشارلز

أعلن بنك إنجلترا أن عملات الإسترليني الجديد التي تحمل صورة الملك تشارلز سيتم طرحها بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن المملكة ستمول الأسواق المالية بالأوراق النقدية الجديدة بجانب العملات التقليدية القديمة، ولتلبية أي زيادة إجمالية في الطلب على الأوراق النقدية.

مواصفات عملات الإسترليني الجديد التي تحمل صورة الملك تشارلز

- تأخذ نفس التصميم بخلاف صورة الملك تشارلز

- توضع على الأوراق من فئات 5 و10 و20 و50 جنيها إسترلينيا

- تصنع من البوليمر.