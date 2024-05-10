خرج لأول مرة بعد إصابته بمرض السرطان.. ماذا قال الملك تشارلز؟

اختفى الملك تشارلز الثالث عن الأنظار بعد إعلان إصابته بمرض السرطان وخضوعه للعلاج مما دفعه إلى الابتعاد عن تأدية مهامه وواجباته العامة، إلا أنه فاجئ الشعب البريطاني، بالخروج من قصره والمشاركة في إحدى الزيارات الخاصة بالتدريب العسكري.

ماذا قال الملك تشارلز بعد خروجه لأول مرة

«أعتذر حقا عن مفاجأتكم لكن حين أُتيحت لي هذه الفرصة وسُمح لي بالخروج من قفصي، أردت المجيء والمشاهدة» هكذا علق الملك تشارلز ملك بريطانيا عن مشاركته الأولى بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان، خلال لقائه بالجنود وعائلاتهم في الكلية الملكية للهندسة العسكرية بجنوب إنجلترا، وفق ما نشره موقع «سكاي نيوز».

في نهاية الشهر الماضي، كان الملك يستأنف مشاركاته العامة وواجباته، إذ كان متحمسًا للغاية لتلك العودة، إلا أنه أصيب بحالة من الإحباط من وتيرة تعافيه، وفق ما رواه بيتر فيليبس، ابن شقيقته الأميرة آن، خلال إحدى مقابلاته التلفزيونية، ونشره قصر باكنجهام.

مشاركة الملك تشارلز تحرمه من لقاء ابنه الأمير هاري

بسبب مشاركات الملك تشارلز الثالث، بعد تشخيص إصابته بالسرطان، جعلته لا يتمكن من رؤية ابنه الأصغر الأمير هاري الذي كان في زيارة نادرة إلى بريطانيا هذا الأسبوع من منزله في كاليفورنيا، ووفق المتحدث باسم «هاري» إن اللقاء بين تشارلز وابنه «لن يكون ممكنًا بسبب برنامج الملك المزدحم».

وكان قد أوضح قصر باكنجهام، بأنه من المبكر للغاية تحديد المدة، التي سيستغرقها علاج الملك تشارلز، ونشرته القاهرة الإخبارية.