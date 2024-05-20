لوحة الملك تشارلز في قصر «باكنجهام» تثير الجدل.. هل ظهر فيها الشيطان؟

رُفع الستار عن لوحة الملك تشارلز الأولى في القصرالملكي البريطاني «باكينجهام»، ولكنها أثارت انتقادات عدّة منذ عرضها بسبب اللون الأحمر الطاغي في اللوحة، إذ وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي أصابع الاتهام إلى رسام اللوحة وقالوا إنه جَسد الشيطان في لوحته، ومن جانب آخر قال أحد النقاد إن اللون الأحمر يعبر عن الماضي الدموي للإمبراطورية البريطانية، وعائلة الملك تشارلز الثالث.

لوحة الملك تشارلز يظهر فيها الشيطان

منذ عرض لوحة الملك تشارلز الأولى التي يطغى فيها اللون الأحمر الدموي ويظهر فيها ملك بريطانيا مرتديا الزي العسكري الويلزي وبيده سيفًا، وتحوم حول كتفه فراشة، قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتدقيق في اللوحة وتداولوا بعض الآراء والفيديوهات تقول إن صورة الملك يظهر فيها الشيطان، ووصفها البعض بأنها عمل فني شيطاني بامتياز وفقا لما نقلته شبكة «CNN».

IS THIS A COINCIDENCE pic.twitter.com/v7C6WGegbG — nikola 3 (@ronin19217435) May 18, 2024

فيما قال راسم اللوحة، الفنان البريطاني الشهير، جوناثان يو الذي رسم لوحات لعدد من الشخصيات الرفيعة المستوى إنه بذل قصارى جهده لالتقاط تجارب الحياة المحفورة في وجه أي جليس فردي، وأن هدفه كان الإشارة إلى تقاليد فن التصوير الملكي، ولكن على نحو يعكس ملكية القرن الحادي والعشرين، وإيصال البعد الإنساني العميق الذي تتميّز به شخصية الملك تشارلز الثالث.

ناقد: لوحة الملك تشارلز الدموية تجسيد لماضي عائلته الإمبريالي

ومن جانبه قال الناقد الفني في صحيفة «The Londonist»، تايش خان، إن الانتقادات التي انهالت على اللوحة لم تفاجئه، واللون الأحمر الطاغي فيها تلميح إلى الماضي الدموي، والاستعماري للعائلة المالكة البريطانية.

وبرر خان الانتقادات قائلًا، إنه ليس من الصعب على الناس ربط اللون الدموي في اللوحة بتاريخ العائلة الامبريالي الملئ بالدماء.

راسم اللوحة: اتهمت بأني من عبدة الشيطان وأن سعيد بذلك

ومن جانبه، ردّ الفنان جوناثان يو، على الانتقادات التي طالت لوحة الملك تشارلز الثالث المرسومة بريشته لصحيفة «The Sunday times» البريطانية، قال إنه لم يحزن جراء الانقسام حول اللوحة والانتقادات، والسخرية التي طالتها، وكان مستمتعا بنظريات المؤامرة التي روجت حولها.

وقال، ابنتي الصغرى البالغة من العمر 17 عاماً حريصة جداً على أن تريني كل التعليقات المجنونة حول اللوحة على «تيك توك»، وإنها تعيش أفضل أيام في حياتها بسبب الاتهامات بأنهم من «عبدة الشيطان»، و«الماسونيين».