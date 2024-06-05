أعمال فنية جمعت بين جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ.. منها فيلم هيبتا

قدمت الممثلة جميلة عوض عملين فنيين بمشاركة المونتير أحمد حافظ، اللذان أعلنا خبر زواجهما يوم الاثنين الماضي، ولاقت هذه الأعمال نجاحاً كبيراً بعد طرحها على التلفزيون، ومنهما عمل درامي عُرض في شهر رمضان عام 2017.

مسلسل لا تطفئ الشمس

شاركت الفنانة جميلة عوض في مسلسل لا تطفئ الشمس الذي طرح في رمضان عام 2017، بجانب مجموعة من الفنانين أبرزهم ميرفت أمين ومحمد ممدوح ومحمد الشرنوبي وريهام عبدالغفور وأمينة خليل وأحمد مالك، وكان أحمد حافظ يعمل ضمن فريق مونتاج هذا المسلسل.

مسلسل لا تطفئ الشمس مستوحى من قصة الروائي والكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وقدم المعالجة الكتابية له تامر حبيب، وحمل توقيع المخرج محمد شاكر خضير.

فيلم هيبتا

ولم يكن مسلسل لا تطفئ الشمس هو العمل الأول الذي قدمته جميلة عوض بجانب المونتير أحمد حافظ بل شاركت معه في العام الذي يسبقه في فيلم هيبتا، وقدمت دور «دينا» الذي تقع في حب «كريم» أحمد مالك.

وشارك ببطولة هذا الفيلم مجموعة من الممثلين منهم ماجد الكدواني وعمرو يوسف وشيرين رضا وأحمد داود ودينا الشربيني وياسمين رئيس وعمرو يوسف وكندة علوش وهاني عادل، ويعتبر هذا العمل مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق وقدم السيناريو وائل حمدي ومن إخراج هادي الباجوري.