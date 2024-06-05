تفاصيل الهجوم على السفارة الأمريكية بلبنان.. 3 مسلحين نفذوا الحادث

تعرضت السِّفَارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم إلى هجوم ناري نفذه 3 مسلحين وفق «القاهرة الإخبارية».

الهجوم على السفارة الأمريكية في لبنان

وبحسب ما نقلته القاهرة الإخبارية، فإنّ الجيش اللبناني وقوات الأمن في السِّفَارة اللبنانية تبادلت النيران مع منفذين الهجوم، ونجحت في التصدي لهم، وهو ما أدى إلى إصابة أحد المهاجمين الذي تبيّن أنّه يحمل الجنسية السورية ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أسفر تبادل إطلاق النيران مع منفذين الهجوم على السِّفَارة اللبنانية إلى إصابة إحدى أفراد الأمن في السِّفَارة، وانتشرت القوات اللبنانية في محيط السِّفَارة الأمريكية بمنطقة عوكر بعد إطلاق النار وجرى إغلاق المناطق المؤدية إلىها.

وبدأت القوات اللبنانية عمليات بحث وتمشيط في المناطق المحيطة بالسفارة الأمريكية، بينما لا زالت تَرِد التعزيزات الأمنية، كما يجري البحث عن مشتبه بهم وباقي منفذين الهجوم.

السفارة الأمريكية في لبنان: لا إصابات في صفوف طاقمنا

وأوضحت السِّفَارة الأمريكية في بيروت أنّ طاقم سفارتها لم يتعرض لأي ضرر من الهجوم المسلح الذي تعرضت له.

ميقاتي: الأوضاع مستقرة في السفارة الأمريكية

واطمأن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي على الأوضاع الأمنية داخل السفارة الأمريكية في بيروت، وقال إنّ الوضع مستقر بعد تصدي قوات الجيش للهجوم، كما كشف عن بدء التحقيق في ملابسات الهجوم على السفارة وتوقيف المتورطين، بعد سلسلة اتصالات مع قيادات الجيش اللبناني والأمن، حسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية».