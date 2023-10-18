السفارة الأمريكية في لبنان تطالب رعاياها بتجنب منطقة عوكر

طلبت السفارة الأمريكية فى لبنان، اليوم الأربعاء، الرعايا الأمريكيين المتواجدين في البلاد، بتجنب التواجد في منطقة عوكر، التى تقع فيها السفارة، نظراً لاحتمال حدوث المزيد من المظاهرات فى أعقاب الاحتجاجات المستمرة بالعاصمة اللبنانية.

تحذير للأمريكيين من التوجد في منطقة عوكر

وأكدت السفارة الأمريكية، في تحذيرها للرعايا الأمريكيين، أنها لا تزال مفتوحة للعمل، كما أنها تعطي الأولوية لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين في لبنان ، محذرة مواطنيها بتجنب المظاهرات وتوخي الحذر إذا كانت على مقربة من أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة لأن بعضها قد يتحول إلى أعمال عنف، خاصة في منطقة عوكر

نصائح السفارة الأمريكية للسفر إلى لبنان

وأوضحت السفارة أن وزارة الخارجية الأمريكية قامت بتحديث نصائح السفر الخاصة بلبنان إلى المستوى 4، وهي تعني «لا تسافر»، مشيرة إلى أن الوزارة تحث المواطنين الأمريكيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن بينما لا تزال خيارات الرحلات التجارية متاحة ، وبالنسبة للمتواجدين بلبنان عليهم اتخاذ الترتيبات المناسبة للمغادرة ، كما أوصت المواطنين الذين يختارون عدم المغادرة بإعداد خطط لحالات الطوارئ.