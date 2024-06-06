اشتهرت بشخصية «أم السعد».. رصيد سينمائي حافل للراحلة عزيزة حلمي

في مثل هذا اليوم، السادس من يونيو، تحل ذكرى ميلاد الفنانة المصرية القديرة عزيزة حلمي، التي اشتهرت بأدوار الأم الحنونة على شاشة السينما والتلفزيون، والتي قدمت مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية خلال مسيرتها الفنية وكان آخرها فيلم الرقص مع الشيطان 1993 كما جسدت شخصية «أم السعد» بجانب الفنان الراحل نور الشريف ومديحة يسري.

وصل عدد أعمال عزيزة حلمي على شاشة التلفزيون إلى 267، منها فيلم «أيامنا الحلوة» التي قدمته مع فاتن حمامة وأحمد رمزي وعبدالحليم حافظ وعمر الشريف فقد جسدت دور السيدة التي ترعاها فاتن حمامة.

وتعتبر الراحلة عزيزة حلمي من مواليد الزقازيق في محافظة الشرقية، فقد انتقلت إلى القاهرة ودرست بالمعهد العالي للفنون المسرحية لكنها لم تستكمل دراستها به، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال المخرج أحمد بدرخان الذي تعرفت عليه عن طريق أصدقائها فردوس محمد وزينب صدقي.

أفلام عزيزة حلمي

قدمها المخرج أحمد بدرخان في أول عمل سينمائي لها وهو فيلم «قبلني يا أبي» عام 1947 بجانب الفنان محمد فوزي ونور الهدى ومحمود المليجي، ثم انهالت عليها الأعمال لتقدم عددًا من الأفلام يتجاوز الـ200 فيلم، وأبرزها فيلم سيدة القطار عام 1952 بالمشاركة مع ليلى مراد ويحيى شاهين وعماد حمدي، وفيلم «دهب» عام 1953 بجانب الفنان أنور وجدي وإسماعيل ياسين وماجدة الصباحي.

ولم يكن فيلم دهب العمل الوحيد التي تشارك به الفنانة ماجدة الصباحي بل شاركتها أيضاً من خلال فيلم المراهقات عام 1960 وقدمت دور «نفيسة»، وفيلم أبنتي العزيزة عام 1971، وسواق الأتوبيس والوسادة الخالية بجانب الفنان عبدالحليم حافظ وأحمد رمزي وعبدالمنعم إبراهيم.

وفاة عزيزة حلمي

وفي عام 1994 توفيت الفنانة عزيزة حلمي عن عمر يناهز 65 عامًا وتركت لنا رصيد حافل من الأعمال الفنية السينمائية وقليل من الأعمال الدرامية.