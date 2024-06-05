«صحة النواب» تطالب بحوافز وإعفاءات لمصنعي أدوية الأورام

قال أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إنّ اللجنة ستعقد اجتماعًا مهما خلال الأيام المقبلة، لمناقشة ملف صناعة الدواء في مصر وتسعيره في ضوء ارتفاع مستلزمات الإنتاج.

تطوير صناعة الدواء

وأضاف حاتم لـ«الوطن»، أنّ قضية الدواء مهمة، وعلى الحكومة أن تتكاتف لتطوير صناعة الدواء في مصر ودعم خطة التسعير للأدوية، لافتًا إلى أنّ هيئة الدواء المصرية ليست المسؤول الوحيد عن الملف.

التسعيرة الجبرية للدواء المصري

وأوضح أنّه في ظل ارتفاع سعر الدولار واستيراد كثير من مستلزمات الإنتاج من الخارج، تولدت أزمة لدى أصحاب مصانع الأدوية في استمرارية الإنتاج، في ظل التسعيرة الجبرية المحددة للأدوية في مصر، لافتا إلى ضرورة إعداد خطة دائمة لحل أزمة نقص الدواء، وهذة الخطة مسؤولية مشتركة من وزارات المالية والصحة والاستثمار والصناعة بجانب هيئتي الشراء الموحد والدواء.

حجم الدواء المصنع داخل مصر

ولفت إلى أنّ 91% من الدواء مصنّع في مصر، ولكن المشكلة في مستلزمات الإنتاج الخاصة به، وبالتالي لو الحكومة اتفقت لوضع آلية لخفض أو الإعفاء من الضرائب لمستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، سيساهم في حل بعض المشكلات التي يواجهها قطاع الدواء في مصر، خاصة وأنّ سمعة الدواء المصري في الخارج تحظى بالاستحسان.

دعم أصحاب المشروعات الصغيرة لإنتاج مستلزمات الدواء

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، على ضرورة وضع حلول بعيدة عن تحريك أسعار الدواء ما يساهم في رفع كاهل الأعباء عن المواطنين، لافتا إلى أهمية تشجيع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على الدخول في صناعة مستلزمات الإنتاج للأدوية مثال كرتون تغليف علبة الدواء وورق القصدير أو البلاستيك الذي يحيط بالكبسولات، متابعا: «يجب إعطاء امتيازات للمصنعين لخفض نسب استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج بالدولار، ما يخفّض سعر الدواء داخل السوق المصري».

تصدير الدواء المصري إلى الخارج

وأكد ضرورة وضع خطة استراتيجية من قبل مجلس الوزراء لدعم مصانع الأدوية المنتجة للمواد الأولية المستخدمة في أدوية الأورام وأدوية الأورام الموجهة والأدوية البيولوجية بحوافز بدءًا من الحصول على الأرض وحتى الإعفاء من الضرائب، خاصة وأنّ الصناعة يمكن توطينها في مصر وتساهم في المستقبل في تصدير المنتج، ما يوفر العملة الصعبة، ويعزّز قدرة مصر في تصدير الدواء للسوق العربية والإفريقية.