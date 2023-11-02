«شعبة الدواء»: المخزون يكفي أكثر من 6 أشهر.. ولم نرصد أي نقص بالصيدليات

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، إن الشعبة رصدت وجود كل أنواع الأدوية وتوافرها بكثرة ووفرة في مختلف الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن تصدير العقاقير إلى فلسطين أو علاج مصابيهم بالأراضي المصرية لن يؤثر كثيرا على توافر الدواء المصري.

عوف: تقديم الدواء لفلسطين أو علاج مرضاهم بمصر لن يؤثر علينا

وأضاف «عوف»، خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المخازن والصيدليات المصرية بها الكثير من أنواع العقاقير باختلاف أسمائها التجارية ومركباتها دون وجود أية نواقص في الصيدليات أو المستشفيات، مشددا على أن مخزون الأدوية المصري يكفي الدولة أكثر من 6 أشهر.

عوف: لدينا وفرة كبرى من المنتجات الدوائية المصنعة محليا

وأكد رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية أن المنتجات الدوائية المنتجة في مصر بها وفرة كبرى تساهم في إعطاء قطاع غزة ما يحتاجونه، وكذلك تلبية رغبات الشعب المصري وحاجته للدواء.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، قد وجه منذ أيام قليلة بصرف 100 مليون دولار، من أجل التسريع في استيراد كل النواقص الدوائية في الأسواق المختلفة، وحتى الآن لم يتم رصد وجود نقص بأي دواء.