فتح باب التقديم لبرنامج منح الزمالة لدراسة الدكتوراه بأكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم أمام الباحثين للتقدم لبرنامج منح الزمالة لدراسة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه لعام 2024، والمُقدمة من الأكاديمية الدولية للعلوم «TWAS» في مجالات العلوم الطبيعية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المنح مقدمة بالتعاون مع المركز الوطني للعلوم الأساسية والفيزياء

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان صادر عنها إنَّ المنح المُقدمة تشمل على زمالات «TWAS-SN Bose» للدكتوراه وما بعد الدكتوراه بالتعاون مع المركز الوطني للعلوم الأساسية، وزمالة «TWAS-NCP» لما بعد الدكتوراه، بالتعاون مع المركز الوطني للفيزياء (NCP)، وزمالات «TWAS-ICCBS» للدكتوراه وما بعد الدكتوراه بالتعاون مع المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية «ICCCBS».

وأوضحت أنَّه يمكن للمُهتمين الاطلاع على كافة التفاصيل وموعد وشروط التقدم بزيارة الروابط التالية المخصصة لذلك:

- روابط التقدم للحصول على منح الدكتوراه رابط.

- روابط التقدم للحصول على منح ما بعد الدكتوراه رابط.

في السياق ذاته، كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية أنَّ الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد من المنح الدراسية الأخرى للدراسة والحصول على الدرجات العلمية المختلفة سواء البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في اليابان والصين والاتحاد الأوروبي.