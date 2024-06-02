«التعليم العالي»: السنة التأسيسة ليست بديلا عن التنسيق وتقلل من سفر الطلاب للخارج

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، أن المقترحات والنظم الجديدة لتطوير التعليم الجامعي هي ملفات يجرى العمل عليها ودراسات تناقش ولم يتم صدور أي قرارات بشأنها حتى الآن.

ولفتت إلى أبرز المشروعات التي يجرى العمل عليها كمقترح نظام السنة التأسيسية «التمهيدية» بعد الثانوية العامة، وكذلك مقترحات تطوير نظام القبول في الجامعات المصرية وكذلك مقترحات مشروع إعادة النظر في أعداد الطلاب المقرر قبولها في الكليات.

تنسيق الجامعات 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المقترحات التي يجرى دراستها يجرى العمل عليها ولم يتم عرضها على الجهات المختصة والمعنية بالتشريع ووارد قبولها أو رفضها، مؤكدا أن السنة التأسيسة لن تكون بديلا عن التنسيق، وما هي إلا نظام سيسهم في الحد من سفر طلابنا للخارج، وإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالكليات المناسبة لإمكانياتهم العلمية.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز تفاصيل مقترح السنة التأسيسة «التمهيدية» هو التطبيق في المرحلة الأولى على الجامعات الخاصة والأهلية وسيكون على عدد بسيط من الكليات خاصة العلمية.