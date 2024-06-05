«تعليم القاهرة»: تجهيز 83 استراحة للمراقبين في امتحانات الثانوية العامة

أعلن أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، عن تجهيز 83 استراحة للمراقبين بامتحانات الثانوية العامة، منها 47 استراحة للرجال، و36 استراحة للسيدات، بالإضافة إلى تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة كل الجهات القائمة على متابعة سير الامتحانات.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع محافظ القاهرة على مديري المديرية بتطبيق لمناقشة امتحانات الثانوية العامة، والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديري المديرية بتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الطلاب، والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية (موبايل، سماعات، سماعات سمارت).

توفير مولد كهربائي

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات الثانوية العامة 2024، واللجان لمواجهة أي طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان، كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين بكل وسائل الراحة.