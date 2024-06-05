«التعليم» تعلن خطة الأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية لطلاب ابتدائي

وجهت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الخطة المقترحة للأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية، للعام الدراسي الحالي، لطلاب المرحلة الابتدائية، من الصف الرابع حتى السادس.

النشاط الصيفي لمادة المهارات المهنية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، النشاط الصيفي لمادة المهارات المهنية، وهي:

- شهر يونيو 2024

- تنفيذ برنامج تدريبي لتعليم الطلاب بعض غرز التطريز.. الأسبوع الأول.

- تصميم وتنفيذ منتج ابتكاري لعب الأطفال من خامات البيئة.. الأسبوع الثاني.

- إجازة عيد الأضحى.. الأسبوع الثالث.

- زراعة بعض نباتات للزينة.

شهر يوليو 2024

- تنفيذ منتجات متنوعة من إعادة تدوير مخلفات ومستهلكات البيئة.. الأسبوع الأول.

- تصميم دائرة كهربائية علي لوح خشبي لأضاءه مصباح كهربائي أو تنفيذ منتج من الخشب بدائرة إضاءة بسيطة.. الأسبوع الثاني.

- تنفيذ بعض العصائر من الشراب الطبيعي والصناعي من الفاكهة المتاحة.. الأسبوع الثالث.

- تنفيذ مشروع يعتمد علي غرز التطريز أو تنفيذ مشروع يعتمد علي شغل لخرز.. الأسبوع الرابع.

شهر أغسطس 2024

- تنفيذ بعض المعجنات البسيطة أو الوجبات السريعة وكيفية تغليفها.. الأسبوع الأول.

- تنفيذ بعض أنواع من المربات حسب الفاكهة المتاحة.. الأسبوع الثاني.

- إنتاج صندوق خشبي لحفظ المقتنيات ودهانه.. الأسبوع الثالث.

- تصميم وتنفيذ طقم مكتب وتزينة بطرق متنوعة.. الأسبوع الرابع.

شهر سبتمبر 2024

عرض وتقييم منتجان النشاط الصيفي على مستوى المحافظة لتبادل الخبرات بين الإدارات بعضها البعض.