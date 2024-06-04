قرارات جديدة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اجتماعًا، مع مديري المديريات التعليمية، بجميع المحافظات،عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات، المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو الجاري.

انتظام سير منظومة الامتحانات

وجه الدكتور رضا حجازي بأن تكون الامتحانات منضبطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات المكثفة من أجل ضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وحصول كل طالب على حقه، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

وقال الوزير إن الطلاب الذين يؤدون الامتحان أبناؤنا جميعًا، موجهًا مديري المديريات بتوجيه المراقبين بضرورة التحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

شدد رضا حجازي على أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية مطالبًا مديري المديريات التعليمية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، مؤكدًا أن تقييم مديري المديريات سيأتي في ضوء أدائهم خلال الامتحانات السابقة وامتحانات شهادة الثانوية العامة.

خدمة مميزة لأبنائنا الطلاب أثناء فترة الامتحانات

ووجه حجازي باستمرار المراجعات النهائية التي تقدمها المديريات التعليمية كخدمة مميزة لأبنائنا الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

وأشار الوزير إلى أنه تم حوكمة التحويلات هذا العام لعدد (12750) طلب تحويل، وتم تنفيذ 4824) طلب فقط لمن لهم أحقية التحويل، وذلك من خلال لجنة من الوزارة.

وأضاف الوزير أن امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام يتم سحبها من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي.

وشدد الوزير على تأكد مديري المديريات من توافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، مؤكدًا أنه لن يتم منح إخلاء طرف لرؤساء اللجان إلا إذا كانت أعداد الكتيبات كاملة.

كما أكد الوزير على أن التعريب مستمر لهذا العام، مما يمكن للطلاب الذين يدرسون باللغات من الإجابة باللغة العربية للتيسير عليهم، مشددًا على تسليمهم كراسات الامتحان باللغة الأجنبية المترجمة باللغة العربية، والبابل شيت (لغات).