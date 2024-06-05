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«الكهرباء» و«البترول» تعلنان انتهاء تخفيف الأحمال ساعة إضافية

كتب:

مارينا رؤوف
01:54 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
الكهرباء

الكهرباء

أعلنت وزارتي الكهرباء والبترول انتهاء إجراء تخفيف الأحمال لساعة إضافية، حيث اقتصر القرار على أمس فقط، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية، تزامنا مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

انتهاء إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية

وأكدت الوزارتين عودة الأمور إلى طبيعتها، مشيرة إلى أنّ الإجراء كان ضروريا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وفيما يتعلق بضخ الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة، أضافت الوزارتين أنّه اعتبارا من الغد سيجري العودة التدريجية لإمدادات الغاز عقب ما تم أمس من إجراء مؤقت لتخفيض الإمدادات وتوجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.