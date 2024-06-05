«الكهرباء» و«البترول» تعلنان انتهاء تخفيف الأحمال ساعة إضافية

أعلنت وزارتي الكهرباء والبترول انتهاء إجراء تخفيف الأحمال لساعة إضافية، حيث اقتصر القرار على أمس فقط، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية، تزامنا مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

انتهاء إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية

وأكدت الوزارتين عودة الأمور إلى طبيعتها، مشيرة إلى أنّ الإجراء كان ضروريا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وفيما يتعلق بضخ الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة، أضافت الوزارتين أنّه اعتبارا من الغد سيجري العودة التدريجية لإمدادات الغاز عقب ما تم أمس من إجراء مؤقت لتخفيض الإمدادات وتوجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات.