تباين آراء طلاب الثانوية الأزهرية بشأن امتحان الجبر والهندسة الفراغية: سهل ممتنع

أدى اليوم، طلاب شهادة الثانوية الأزهرية، امتحان الجبر والهندسة الفراغية المقرر على طلاب الشعبة العلمية، وسط أجواء هادئة ولجان مؤمنة على أعلى مستوى، ولكن اختلفت آراء الطلاب حول مستوى الامتحان ومدى مناسبته لمستوى الطالب المتوسط.

وأوضح بعض الطلاب أن أسئلة الامتحان جاءت مباشرة وتحتاج فقط إلى التركيز، بينما اختلف آخرون حول ذلك، مؤكدين أن الامتحان لم يكن مباشرا بالقدر الكافي، وأن مستوى الأسئلة يحتاج إلى الطالب المتفوق ويتطلب المزيد من الوقت للانتهاء من الإجابة على الأسئلة كاملة، متابعين: «الأسئلة بين السهل والصعب ونقدر نقول السهل الممتنع».

وواصل الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جهوده في متابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك في يومها الخامس، إذ عقد اجتماعات افتراضية «أون لاين» مع أعضاء لجان المتابعة الميدانية في مختلف المناطق الأزهرية من خلال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

وبدأ طلاب القسم العلمي امتحاناتهم يوم السبت 1 يونيو بمادتي الفقه والحديث، ويوم الاثنين 3 يونيو بمادة القرآن الكريم، ويوم الأربعاء 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 10 يونيو الاستاتيكا، والأربعاء 12 يونيو الأدب والنصوص، والسبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الأحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الأربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين 15 يوليو مادة التفسير.

طلاب الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32 ألفا و319 طالبا، و27 ألفا و927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156 ألفا و392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.