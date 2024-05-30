غلق 168 منشأة طبية مخالفة في كفر الشيخ

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ بتنظيم حملة موسعة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة وتنفيذ 168 قرارات غلق للمنشآت الطبية المخالفة على مدار يومين.

غلق المنشآت المخالفة

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، وتكليف إدارة العلاج الحر بالمديرية لمتابعة سير العمل بتلك المنشآت، والاطمئنان على مدى جاهزيتها لتقديم الرعاية الصحية الأولية لجميع مواطني كفر الشيخ، والتأكيد على الضرب بيد من حديد على المخالفين، وضبطهم، وغلق المنشآت المخالفة.

وأسفرت الحملات خلال يومين متتاليين الثلاثاء والأربعاء، من هذا الأسبوع عن المرور على 702 منشأة طبية خاصة في مختلف أنحاء المحافظة، وتم ضبط 168 منشأة تعمل بدون ترخيص، كما تم إصدار 168 قرار غلق، وتم تنفيذ 97 قرارا، وقامت الفرق بتوجه إنذار بتلافي السلبيات لعدد 91 منشأة.

التأكد من التزام جميع المنشآت الصحية بالترخيص اللازم

وفي سياق متصل، انتشرت فرق العلاج الحر بكافة أنحاء محافظة كفر الشيخ بإشراف كامل من فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت الصحية بالترخيص اللازم.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ هذه الحملات تأتي في إطار جهود الدولة والمديرية، للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان تقديم الخدمات الطبية بجودة وأمان، مشيراً إلى أنّ الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري لضمان عدم وجود أي منشآت صحية غير مرخصة في المحافظة.

مراقبة وتنظيم القطاع الصحي الخاص بالمحافظة

تأتي هذه الإجراءات في ظل التزام مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ والمتمثلة في إدارة العلاج الحر تحت إشراف ومتابعة من الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مديرية إدارة العلاج الحر بالمديرية، بتطبيق القوانين الصحية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال مراقبة وتنظيم القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.