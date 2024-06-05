«العربية للتصنيع»: تدريب 2300 مهندس وطالب على «التصنيع الذكي» في 3 سنوات

كشف المهندس أشرف خليل رئيس قطاع الموارد البشرية في الهيئة العربية للتصنيع نجاح أكاديمية «الهيئة» في تدريب وتأهيل أكثر من 2300 مهندس، وطالب في كليات الهندسة المصرية المختلفة على التصنيع الذكي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمليات التصنيعية المختلفة، خلال 3 سنوات فقط.

وأضاف رئيس قطاع الموارد البشرية في الهيئة العربية للتصنيع، في تصريحات له بمناسبة حصول أكاديمية الهيئة على الاعتماد من شركة «إم دي جي موري» الألمانية العالمية في التدريب على التصنيع الذكي، أنَّ الدور الأساسي لأكاديمية الهيئة هو خدمة جهود الدولة المصرية للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، وخصوصًا ملف التصنيع الذكي.

التصنيع الذكي

وأوضح المهندس أشرف خليل أنَّ أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع تؤهل المهندسين والفنيين للمستقبل، مشيرًا إلى أنَّ أكاديمية الهيئة تعمل على توفير كل متطلبات التصنيع الذكي في مكان واحد للمتدرب.

3 شركات عالمية

وأشار إلى أنَّ الأكاديمية يتم التعاون فيها مع شركة «دي إم جي موري»، وهي الرائدة عالميًا في مجال تصنيع الماكينات الذكية، وشركة سيمنس الألمانية، وهي المُصنعة لوحدات التحكم الآلي الذكية، وشركة «هواوي» العاملة بمجال نظم المعلومات الذكية.

ولفت إلى أنَّ الهيئة العربية للتصنيع تُؤهل الشباب والمهندسين في الأكاديمية تحت شعار «نُدرب من أجل المستقبل»، ومن ثم فإنّها توفر كل ما هو جديد في الصناعات الذكية والبرمجيات للتدريب، عبر البحث عن كل ما هو جديد عالميًا، وتدريب الكوادر البشرية الشابة عليه.

وشدد «خليل» على أنَّ الهيئة العربية للتصنيع تعمل طبقًا للمعايير الأوروبية، وأنها حصلت على شهادات الأيزو بما يضمن عملها بأعلى مستويات الجودة، موضحًا أنَّ 80% من التدريب داخل أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع «عملي»، وأن كل متدرب يكون أمامه ماكينة أو جهاز محاكاة يتدرب عليها.

الذكاء الاصطناعي

وأكّد أهمية تدريب الشباب على الذكاء الاصطناعي لدخوله في كل مجالات الحياة، موجهًا الشكر لقيادة الهيئة العربية للتصنيع لدعم قطاع الموارد البشرية في الهيئة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية على كل ما هو جديد عالميًا.