مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى ويعتدون على الفلسطينيين في القدس 

يواصل مستوطنون إسرائيليون التجمهر منذ صباح اليوم في القدس، والبلدة القديمة، للمشاركة في مسيرة الأعلام الاستفزازية، التي ستقام مساء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واعتدى المستوطنين الإسرائيليين على عدد من الفلسطينيين في القدس والبلدة القديمة، وهاجموا المحلات التجارية، والصحفيين لمنعهم من توثيق اعتدائهم على الفلسطينيين، فيما اعتدى أحد جنود شرطة الاحتلال على صحفي عربي، ما أدى إلى إصابته ببعض الجروح.

وهتفت حشود المستوطنين الإسرائيليين بهتافات عنصرية تجاه الشعب الفلسطيني والعرب، من ضمنها «الموت للعرب»، وفقا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

المستوطنون يقتحمون الأقصى

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي شوارع البلدة القديمة بالقدس، أمام حركة المركبات بالمتاريس الحديدية، ومنعت الفلسطينيين من التنقل، وحوّلت سلطات الاحتلال مدينة القدس وبلدتها القديمة منذ يوم أمس إلى ثكنة عسكرية، لا سيما مع انتشار 3000 جندي بذريعة تأمين «مسيرة الأعلام» التي دعت إليها الجمعيات الاستيطانية.

فيما يقوم المستوطنون باستفزاز المقدسيين، والاعتداء عليهم بالتزامن مع اقتحامهم لـالمسجد الأقصى، وفقا لـ«وفا».