عاجل.. أول رد من نتنياهو على أنباء إصابته بمرض خطير ينهي حياته خلال عام

بعد أسابيع من الحديث عن معاناة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من مرض سرطان البنكرياس، خرج نتنياهو للرد على هذه الأنباء لأول مرة نافيا هذه الأخبار، قائلا: «ليس مريضا بسرطان البنكرياس»، وذلك وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

نتنياهو ينفي إصابته بمرض السرطان

وأوضح نتنياهو في الدعوى التي رفعها ضد الصحفيين بن كاسبيت وأوري مشغاف، والناشط المعارض جونين بن يتسحاق، بأنه لا يعاني من مرض عضال أو مرض يهدد حياته خلال مدة أقصاها سنة، ووصف المنشورات حول هذا الموضوع بأنها أكاذيب خبيثة وخطيرة للغاية.

نتنياهو يتقدم بدعوى ضد ناشط اجتماعي وصحفيين

وجاء في بيان الدعوى التي قدمها نتنياهو ضد كل من: الناشط الاحتجاجي جونين بن يتسحاق والصحفيين بن كاسبيت وأوري مشغاف، أنه «خلال الأسابيع القليلة الماضية، بل وأكثر من ذلك في الأيام القليلة الماضية، بدأ المتهمون في نشر أخبار كاذبة وخبيثة ضد نتنياهو، تتعلق بتقديم بيانات كاذبة عن حالته الصحية، وكل ذلك مع نشر أكاذيب خبيثة وشريرة وخطيرة للغاية، تتضمن تأكيدات واقعية مثل: نتنياهو مريض بسرطان البنكرياس».