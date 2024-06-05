وزير الأمن الإسرائيلي يهدد نتنياهو حال موافقته بصفقة تبادل.. ماذا قال؟

أعلن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف الإسرائيلي، أن حزبه «عوتسما يهوديت» لن يصوّت مع الائتلاف في الكنيست حتى يكشف بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال، عن تفاصيل اقتراح صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

تفاصيل تصريحات بن غفير

وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن «بن غفير» قال: «طالما استمر رئيس الوزراء في إخفاء تفاصيل الصفقة، فإن عوتسما يهوديت سيعطل ائتلافه»، مؤكدا أنه وغيره من المشرعين اليمينيين المتطرفين لن يوافقوا على صفقة مع الفصائل الفلسطينية تنهي الحرب مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وطرح الرئيس الأمريكي جو بايدن عددًا من العناصر الرئيسية للعرض الإسرائيلي في خطاب عالي المخاطر يوم الجمعة الماضي، والذي أثار صدمة في تل أبيب حيث هدد شركاء نتنياهو اليمينيون المتطرفون في الائتلاف بإسقاط الحكومة إذا قدم رئيس الوزراء الاقتراح.

تفاصيل المقترح

وينص الاتفاق على إطلاق سراح بقية المحتجزين الأحياء من النساء والمسنين والمرضى المحتجزين منذ أحداث السابع من أكتوبر خلال مرحلة أولى مدتها ستة أسابيع، وستشهد المرحلة الثانية من الصفقة نهاية دائمة للحرب.

وخلال المرحلة الأولى أيضًا، ستعقد إسرائيل والفصائل مفاوضات بشأن شروط وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح المحتجزين الأحياء المتبقين في المرحلة الثانية، فيما تشهد المرحلة الثالثة إطلاق سراح جثث الرهائن وبدء خطة إعادة إعمار غزة بدعم دولي.