محافظ كفر الشيخ يكرم الأطفال حفظة القرآن الكريم في قرية «إبيانة»

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، احتفالية تكريم الأطفال حفظة القرآن الكريم، بقرية إبيانة بمركز مطوبس، وذلك بمدرسة سعد زغلول، مسقط رأس الزعيم سعد زغلول «السلاملك»، بحضور المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق وعضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الأزهر والأوقاف، وأهالي قرية إبيانة.

تكريم 23 طفلًا من حفظة القرآن الكريم

وخلال الاحتفالية، كرَّم المحافظ 23 طفلًا من حفظة القرآن الكريم، حيث جاء فى الترتيب الأول، عمر سعيد حربي، والترتيب الثاني، إيمان حمدي أحمد عبد العليم باشا، والترتيب الثالث، عمرو محمد هلالي، والترتيب الرابع، براء عبد المنعم أحمد محمد جبالي، والترتيب الخامس، مالك مهاب ممدوح أحمد زغلول، بإلإضافة إلى تكريم عددًا من الأطفال الحاصلين على مستويات وترتيبات متنوعة وهما، مأمون كمال مأمون بلال، وحبيبة كريم يحيى محمد العبد، وأحمد مسعد أحمد عبد الفتاح بدر، وعبد التواب حمد عبد التواب العبد، وبشرى حمد عبد التواب العبد، ومنة أحمد على زايد، وجومانة كريم يحيى محمد العبد، وبسمة محمد أحمد أحمد إدريس، وإسلام محمد أحمد أحمد إدريس، وإيمان مسعد أحمد بدر، وعاصم أحمد حسن حسن زايد، وسلمى أحمد محروس عبدالله، ورياض رضا عبد العليم السيد درويش، وملك مجدى أبو عبد الله، وآدم محمد مندي علي زغلول، وأميمة رضا عبد العليم السيد درويش، وندى وليد أحمد أحمد إدريس.

وقدم محافظ كفر الشيخ خالص التهنئة للأطفال الفائزين بجوائز حفظ القرآن الكريم، متمنياً لهم دوام التوفيق، لافتاً أنّ تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس وقلوب النشء عظمة الدين الإسلامي، وما به من معاني سامية، ونشر ثقافة حفظ القرآن الكريم بين الأطفال والشباب، ويساعد على تكوين جيل قادر على حمل رسالة الإسلام، ويعرف قدر الإسلام وسماحته، وتعزيز السلوك والقيم النبيلة، مستشهدًا بقول الرسول صل الله عليه وسلم: «خيرُكُم مَن تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمَهُ».

المحافظ: مصر بخير طالما بها أسر تحرص على حفظ أبنائها كتاب الله

وأثنى المحافظ، على الأطفال المكرمين خلال الاحتفالية، وبدورهم في حفظ كتاب الله تعالى ونشره بين الناس، مشيرًا إلى أهمية حفظ القرآن الكريم في تربية الأجيال القادمة وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية، مؤكدًا أنّ مصر بخير طالما بها أمهات وأسر تحرص على حفظ أبنائها كتاب الله، وطالما بها النابغون والحريصون على حفظ القرآن الكريم والتمسك به.

وأوضح المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق وعضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنّه ما تم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الـ10 سنوات الماضية في الريف المصري من تطوير هو إعجاز بكل المقاييس، بجميع القرى التي شملها التطوير على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وهو المشروع الأكبر على مستوى العالم، فقد تحققت الأحلام بقرية إبيانة وجعلها خالية من فيروس سي، بالإضافة إلى التطوير الذي شمل شبكات الصرف الصحي والمدارس وشبكة الطرق وخدمات توصيل الغاز للمنازل والإنترنت وإنشاء مركز شباب، فضلاً عن مدرسة إبيانة والوحدة الصحية استعداداً للتأمين الصحي الشامل.

تقديم الهدايا التذكارية للأطفال المكرمين

وفى نهاية الاحتفالية، قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الهدايا التذكارية للأطفال المكرمين، من حفظة القرآن الكريم والتقط معهم الصور التذكارية.

يذكر أنّ قرية إبيانة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من أشهر القرى على مستوى المحافظة، والدلتا، وتقع على مقربة من فرع رشيد، حيث يلتقى نهر النيل ببداية البحر المتوسط، وتعتبر مسقط رأس الزعيم الراحل سعد زغلول، قائد ثورة 1919، وكذلك القاضي أحمد زغلول، قاضي محكمة حادثة دنشواي.