تخلص من الشد العضلي بسرعة.. 4 حيل تساعدك فورا

الشد العضلي هو تشنجات في اليد أو في القدم، تعود إلى شدة الحركة بصورة مفاجئة وغير متوقعة لعضلة واحدة أو أكثر، وتحدث على إثرها تقلصات مؤلمة في العضلات، ولا يعرف الكثيرون أن هناك أشياء بسيطة تعمل على علاجها.

علاج الشد العضلي

قال الدكتور أحمد حافظ، أخصائي أمراض العظام والروماتيزم والتأهيل، إن علاج الشد العضلي يتم عن طريق الدواء بتناول مرخيات العضل إذا استمر لفترة طويلة،

وللعلاج الفوري يجب التالي:

وقف أي نشاط أدى إلى الشد العضلي.

شرب الكثير من السوائل للحد من الجفاف الذي يعمل على تيبس العظام.

تدليك العضلة المصابة بالشد العضلي.

استخدام الكمادات الدافئة لإرخاء العضلات.

وأكد أنه يجب استشارة الطبيب في حالة استمرار الشد العضلي لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

أعراض الشد العضلي

وأوضح «حافظ»، أن الشد العضلي له أعراض تتمثل في التالي:

وجود ألم حول الأوردة.

تحول الجلد إلى اللون الأحمر.

حدوث تورم وحرارة في الأعضاء.

الإحساس بألم متزايد في الجسم.

الإحساس بوجود حكة حول الجسم.

الشعور بثقل في الساقين.

أسباب التشنجات العضلية

يحدث التشنج العضلي لعدة أسباب:

ضعف في أوتار العضلات.

حدوث التهابات في الجسم.

الحركات الخاطئة والتعامل بأسلوب غير صحيح مع أعضاء الجسم.

تناول بعض الأدوية التي تسبب ضعفًا في العظام والمفاصل.

حدوث اضطرابات في الأعصاب.

وأكد أخصائي أمراض العظام أن هناك أسبابا طبية من الام العظام والعمود الفقري والانزلاق الغضروفي تعمل على تشنج العضلات واختلال التوازن بشكل كامل مما يتسبب في التشنج العضلي.