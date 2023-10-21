جامعة القاهرة توفر علاجا مجانيا لطالب مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنّ جامعة القاهرة وفرت علاجا مجانيا لطالب مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي، وهو مرض وراثي يتسبب في صعوبات في الحركة والتوازن.

وأوضح الخشت في بيان عن الجامعة، أنّه جرى حقن الطالب بـ4 جرعات من العقار الجيني Spinraza على مدار شهرين، بتكلفة تخطت المليون جنيه، دون تحميل الطالب أي تكلفة مادية.

أشاد رئيس الجامعة بكفاءة إدارة المستشفى والفريق الطبي المشرف على علاج الطالب.أوضح مدير مستشفى الطلبة أن الجامعة تحرص على توفير الرعاية الطبية الكاملة لطلابها، وأنها تمتلك وحدة متخصصة لمرضى التصلب المتعدد والأمراض المناعية.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بكفاءة إدارة المستشفى والفريق الطبي المشرف على علاج الطالب، بينما أكد قال الدكتور شريف منسي، رئيس الإدارة الطبية المركزية، حرص الجامعة على توفير الرعاية الطبية الكاملة لطلابها، وأنها تمتلك وحدة متخصصة لمرضى التصلب المتعدد والأمراض المناعية.