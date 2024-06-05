محاربة سرطان: مبادرة «دعم مجتمعات المرضى» هدفها أن يتحدثوا عما يشعرون به

استضاف برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز، نور شكري، وهي شخصية ملهمة ورائدة في مبادرة «دعم مجتمعات المرضى»، وتم تشخيصها بسرطان الثدي منذ أربع سنوات.

المريض يحتاج للدعم النفسي أكثر من الأدوية

وقالت نور شكري، إن هناك في مصر العديد من المستشفيات والجمعيات، ولكنها ترى أنها لا تريد فقط توفير العلاج للمريض، ولكنها أرادت أن تكون من يدعم المريض نفسيًا وعاطفيا مع الاهتمام بالصحة، ولهذا قررت القيام بالمبادرة من أجل مراعاة المريض نفسيا.

المريض يحتاج إلى التحدث

وأضافت أن هدف المبادرة وجود دوائر للمرضى من أجل أن التحدث عن ما يشعرون به، والإنصات لبعضهم البعض، متابعةً: «في المستشفيات يقولون للمريض إنه بصحة جيدة، ويخبرونه أنه بطل ومحارب، ولكن المريض عامةً يريد أن يتحدث عن ما يشعر به أكثر، وحصلت على شهادة للدعم النفسي».