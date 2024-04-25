رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج

قال الدكتور طارق ملوخية، رئيس قسم الطب النفسي في كلية طب جامعة الإسكندرية، إن حديث البعض عبر شاشات التلفزيون عن وعيهم في التعامل مع المرض النفسي، والقدرة على اتخاذ قرار العلاج، هو أمر لا يحدث في الواقع، وهناك صورة مغايرة في الحقيقة.

هناك منطقة لا يحب المريض الحديث عنها

وأوضح رئيس قسم الطب النفسي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن من يذهب إلى أي طبيب نفسي يضع عددًا من الشروط قبل الحديث معه والبدء في العلاج، مؤكدًا أن هناك منطقة لا يحب الحديث عنها، ويطالبونه دائمًا بالحديث بصورة معينة، وهذه الصورة ليست التي تظهر على شاشات التلفزيون وعلى الإنترنت.

وأضاف أن الحياة العملية مختلفة، ويرون أن من يذهب إلى الطبيب النفسي هو ضعيف وغير قادرة على مساعدة نفسه، وهي مفاهيم موجودة ويعاني منها الأطباء النفسيين في التعامل مع المريض.

وأشار إلى أن المريض يذهب إلى عيادة الطبيب النفسي قبل البدء في العلاج 4 مرات، ويكررها لكي يشعر بالطمأنينة من الطبيب.