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السعودية ترحب بقرار سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين رسميا

كتب:

أحمد العانوسي
04:54 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
السعودية

السعودية

رحبت السعودية بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم أحمد العانوسي