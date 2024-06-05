السعودية ترحب بقرار سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين رسميا كتب: أحمد العانوسي 04:54 م | الأربعاء 05 يونيو 2024 السعودية رحبت السعودية بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «المصريين»: قرار معاقبة «الجنائية الدولية» يؤكد مشاركة أمريكا في إبادة غزة إعلام فلسطيني: غارة جوية إسرائيلية تستهدف حي الزيتون جنوب شرقي غزة أبو الغيط: إرسال المساعدات إلى غزة عبر البحر ليس بديلا عن المعابر البرية «القاهرة الإخبارية»: استشهاد 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على وسط غزة غزة سلوفينيا السعودية بقلم أحمد العانوسي