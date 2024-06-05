أبو الغيط: إرسال المساعدات إلى غزة عبر البحر ليس بديلا عن المعابر البرية

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية قبرص، على ضرورة سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات إلى غزة، وفق آلية مستدامة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل.

ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

وقال أبو الغيط إن إرسال المساعدات إلى غزة عبر البحر ليس بديلا عن المعابر البرية، ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وبدء عملية واسعة لإغاثة السكان الذين يعيشون على حافة المجاعة.

وتابع: «نؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال كسبيل وحيد، للحصول على الأمن والسلام للجميع في المنطقة».