إعلام فلسطيني: غارة جوية إسرائيلية تستهدف حي الزيتون جنوب شرقي غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، حدوث غارة جوية إسرائيلية تستهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مباني سكنية في بلدة المغراقة شمالي المحافظة الوسطى بقطاع غزة، منوهة بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضافت: ارتقى شهداء وسقط جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.