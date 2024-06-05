السفير الأسترالي: نسعى لزيادة معدل التبادل السياحي مع الإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، اكسل وابنهورست سفير أستراليا لدى مصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء؛ رحب اللواء محمد الشريف بالسفير على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، كما أكد أن قوة العلاقات المصرية الأسترالية تكمن في وجود العديد من التبادلات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى السعي دائما لإيجاد مجال للتطوير وخلق فرص تعاون جديدة.

التبادل التجاري الأسترالي المصري

ومن جانبه؛ أكد السفير الاسترالي على ما قاله المحافظ، حيث أن أستراليا تصدر الفول والقمح والشعير واللحوم والصوف والألومنيوم إلى مصر، وتستورد السجاد وبعض الأجهزة الإلكترونية منها.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن الإسكندرية مدينة سياحية وتاريخية من الدرجة الأولى؛ فهي أقدم سكندريات العالم وبها أقدم شارع بالتاريخ وهو شارع النبي دانيال، وبها مطار دولي، معربًا عن رغبته في زيادة التبادل السياحي بين الإسكندرية وأستراليا.

السفير الاسترالي يثمن قيمة الأماكن السياحية في الإسكندرية

وأضاف السفير أنه زار الإسكندرية أكثر من مرة، وأن هناك العديد من الأماكن السياحية الرائعة مثل مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني ومتحف المجوهرات الملكي، لافتًا بأن مدينة جميلة مثل الإسكندرية تواجه العديد من التحديات.

وعلى الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ أن التغيرات المناخية من أهم التحديات التي تواجه المدينة لذا قامت الدولة المصرية بالعديد من المشاريع لمواجهة هذه التغيرات ومن أهمها مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.

وثمن السفير جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات، كما أنها ظلت دائمًا مستقرة وهو إنجاز كبير وهام لجميع الدول المجاورة نظرًا لمكانتها الاستراتيجية الهامة في المنطقة.