محافظ الإسكندرية: رصف 10 شوارع في حي الجمرك بتكلفة 7 ملايين جنيه

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيراً إلى أنه تم توجيه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن ذلك استجابة لمطالب أهالي حي الجمرك فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة، فإنه من المقرر قيام مديرية الطرق والنقل هذا العام برصف 10 شوارع ضمن الخطة السنوية للرصف لهذا العام بحي الجمرك بإجمالي تكلفة تقدر بـ7 ملايين و200 ألف جنيه.

خطة رصف شوارع الجمرك بالإسكندرية

وأشار إلى أن الشوارع هي «شارع اسماعيل صبرى- وشارع الشمرلي- وحارة الدرملى (منشية)- وشارع عدلي خيري والهماميل ومتفرعاته بالمنشية- وشارع الجزائر (من شارع حمام الورشة حتى شارع اسكان الغلال )-وجزء من شارع جنينة (من شارع اسحاق نديم حتى نادى دولز )- وشارع الآباء اليسوعين وجزوييت- وحارة القمر باللبان- وشارع تاج الدين (من شارع عبدالمنعم )- وشارع الدراويش باللبان».

بداية رصف الشوارع في الجمرك

ومن جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة أنه تم البدء في رصف 6 شوارع، وهي «شارع اسماعيل صبري- وشارع الشمرلي- وجزء من شارع جنينة ( من شارع اسحاق نديم حتى نادى دولز )- شارع الآباء اليسوعين وجزوييت- وشارع الدراويش باللبان- وشارع الجزائر (من شارع حمام الورشة حتى شارع اسكان الغلال» فيما يجرى استكمال الرصف بباقي الشوارع.