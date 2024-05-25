محافظ الإسكندرية: حققنا المعايير الدولية للحد من مخاطر موجات تسونامي

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه جرى تحقيق المعايير الدولية، للاستعداد للحد من مخاطر موجات تسونامي، لافتا إلى أن الإسكندرية مدينة عريقة، وبها الكثير من الآثار والمباني القديمة، التي تستحق الحفاظ عليها، لذا جرى تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بحماية الشواطئ، خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك على هامش استقباله اليوم بمكتبه، دنيس تشانج سينج، ممثل اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو، التابعة للأمم المتحدة، المسؤول عن برنامج الحد من مخاطر موجات تسونامي بالبحر المتوسط وشمال الأطلنطي، لتكريم محافظة الإسكندرية، بمناسبة تحقيقها المعايير الدولية للاستعداد للحد من مخاطر موجات تسونامي.

الاستعداد المسبق لأي مخاطر طبيعية

وشدد محافظ الإسكندرية، على أهمية الاستعداد المسبق لأي مخاطر طبيعية قد تتعرض لها المحافظة، وأهمية رصد الأماكن الأكثر عرضة للخطر، للعمل على وضع خطط مسبقة للحد من المخاطر، حال التعرض لأي كوارث طبيعية.

من جانبه، أوضح ممثل اليونسكو، أن التعاون مع مدينة الإسكندرية بدأ منذ عدة سنوات، واليوم نعلن أنها أول مدينة في مصر وقارة أفريقيا، قادرة على مواجهة أي موجة تسونامي.

تكريم المشاركين في ملف الحد من مخاطر موجات تسونامي

وفي نهاية اللقاء، الذي حضره كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتورة عبير السحرتي، والدكتورة سوزان الغرباوي، نائبا رئيس المعهد، والدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومصطفى عرابي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة، والمهندسة نيفين الليثي، مسؤول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة، جرى تكريم جميع المشاركين في ملف الحد من مخاطر موجات تسونامي.