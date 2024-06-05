وظائف شاغرة للإناث برواتب مجزية.. إليك الشروط ورابط التقديم

أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا»، عن حاجة إحدى شركات القطاع الخاص، إلى 50 موظفة للعمل لديها في مجال التسويق والمبيعات (sales and marketing)، وذلك بمقر الشركة الواقع في محافظة الإسكندرية، مقابل الحصول على رواتب مجزية وحوافز تصل إلى ألف جنيه.

متطلبات الوظيفة

يتطلب القبول بتلك الوظيفة أن يكون المتقدم متوفرًا فيه الشروط التالية:

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة لا تقل عن سنة.

الجنس المطلوب: إناث.

السن المطلوب: من 22 إلى 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

نوع الوظيفة: يوم كامل.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على رواتب مجزية قابلة للتافوض، بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى، وهي كالتالي:

حوافز إضافية من 700 إلى 1000 جنيه.

يُحتسب الوقت الإضافي.

توفير مواصلات (بدل مواصلات).

طريقة التقديم على الوظيفة

يمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــــا، ثم إدخال البيانات المطلوبة، بعد تسجيل الدخول في الموقع إن لم يكن لديك حساب بالفعل.