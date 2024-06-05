وظائف خالية في بنك مصر.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك ناصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة، للعمل في مجال تطوير الأنظمة التكنولوجية الخاصة بالبنك، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظائف خالية للحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح بنك مصر التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- تشكيل وتنفيذ حلول التكنولوجيا / الأعمال للمساهمة في التمييز التنافسي لمؤسسة العميل.

- يستخدم تقنيات تطوير البرمجيات المختلفة للتطوير السريع للحلول الإبداعية والفعالة التي تعزز مجموعة التكنولوجيا الخاصة بمؤسسة العميل

- التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين لتنفيذ قصص المستخدم، وكتابة الاختبارات، وتقديم وظائف المنتج الجديدة بشكل مستمر.

- التواصل مع أعضاء الفريق لبحث التبعيات التقنية أثناء التنفيذ.

- تقديم التقارير إلى مدير هندسة iOS / مدير الهندسة الأول.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر حاصل على مؤهل عالٍ في المجالات ذات الصلة.

طريقة التقديم لوظائف بنك مصر

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر، الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على كوقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.