عاجل.. وصول صفقة الأهلي المنتظرة للقاهرة.. وأزمة تعطل المفاوضات

وصل محمد كوناتي، المهاجم الدولي لاعب أخمات جروزني الروسي، صفقة الأهلي المنتظرة، إلى القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، ضمن بعثة منتخب بلاده بوركينا فاسو.

وجاء ظهور بعثة منتخب بوركينا فاسو في القاهرة، استعدادًا لمواجهة منتخب مصر في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وعلم «الوطن سبورت» أن الأهلي اتفق مع محمد كوناتي ووكيله أعماله، من أجل عقد جلسة في القاهرة بعد انتهاء مباراة منتخب مصر، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الخميس المقبل.

وحصل النادي الأهلي على موافقة كوناتي للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، إلا أن هناك أزمة وحيدة تعرقل إتمام الصفقة وانضمام اللاعب إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

الراتب يعطل انضمام كوناتي للأهلي

تتمثل الأزمة الوحيدة التي تعرقل توقيع كوناتي للأهلي في راتب اللاعب السنوي، إذ يرغب اللاعب في الحصول على راتب سنوي يصل إلى مليون و500 ألف دولارـ وهو ما ترفضه إدارة الأهلي إذ يسود اتجاه داخل النادي لتخفيض رواتب جميع الأجانب، ووضع سقف له يصل إلى 500 ألف دولار فقط في الموسم.

ويعقد مسؤولو الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل إبلاغه بتطورات صفقة كوناتي، خاصة أن المدرب يتمسك بالتعاقد مع المهاجم البوركيني.

ويحل منتخب بوركينا فاسو ضيفًا ثقيلاً على منتخب مصر في العاشرة من مساء يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا والمكسيك وكندا.