رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أونروا: غزة دُمرت بالكامل وتحتاج سنوات لإزالة ما خلفته الحرب

كتب:

عمرو حسني
06:14 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
وكالة الأونروا

وكالة الأونروا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، أن غزة دُمرت بالكامل وتحتاج سنوات لإزالة ما خلفته الحرب، مشيرة إلى أن الظروف الصحية الصعبة بالقطاع تشكل تهديدا هائلا لصحة الأسر الفلسطينية.

حرب لا تتوقف

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.

اقرأ المزيد:

«نيويورك تايمز»: إسرائيل نظمت حملة سرية للتأثير على مواقف المشرعين الأمريكيين

رئيس وزراء فلسطين: مستعدون لإعادة تشغيل معبر رفح الفلسطيني بشرط انسحاب إسرائيل

«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في مستوطنات شمال إسرائيل

مسؤول أمريكي: واشنطن تعتقد أنه من غير المرجح تحقيق إسرائيل نصرا كاملا
بقلم عمرو حسني