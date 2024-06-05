أونروا: غزة دُمرت بالكامل وتحتاج سنوات لإزالة ما خلفته الحرب

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، أن غزة دُمرت بالكامل وتحتاج سنوات لإزالة ما خلفته الحرب، مشيرة إلى أن الظروف الصحية الصعبة بالقطاع تشكل تهديدا هائلا لصحة الأسر الفلسطينية.

حرب لا تتوقف

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.