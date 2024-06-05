«نيويورك تايمز»: إسرائيل نظمت حملة سرية للتأثير على مواقف المشرعين الأمريكيين

أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن إسرائيل نظمت حملة سرية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأثير على المشرعين الأمريكيين لدعم جيش الاحتلال في الحرب على غزة، وفق خبر نشرته «القاهرة الإخبارية» على «فيس بوك».

وأضافت أن وزارة الإعلام والشتات الإسرائيلية استخدمت حسابات مزيفة على وسائل التواصل، لحث المشرعين الأمريكيين على تمويل جيش الاحتلال في الحرب على غزة.

ونوهت إلى أن الشركة أدارت مئات الحسابات المزيفة على وسائل التواصل، التي كانت تعمل بشكل رئيسي في نشر تعليقات متعاطفة مع إسرائيل للتأثير على مواقف المشرعين.