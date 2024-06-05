رئيس وزراء فلسطين: مستعدون لإعادة تشغيل معبر رفح الفلسطيني بشرط انسحاب إسرائيل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن حكومته مستعدة لإعادة تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح وفقا لاتفاق 2005 بشرط انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها مسؤولة عن تقديم الخدمات لشعبنا في القطاع».