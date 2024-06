بموقع استراتيجي في قلب سيدي عبد الرحمن.. ماونتن فيو تواصل ريادتها وتطلق أحدث مشروعاتها «Plage» في الساحل الشمالي بإجمالي استثمارات 90 مليار جنيه

أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري عن إطلاق مشروع "Plage"، أحدث مشروعاتها في الساحل الشمالي، بإجمالي استثمارات 90 مليار جنيه.

يتضمن المشروع الجديد والذي يمتد على مساحة 900 فدان مجموعة من التجارب بما في ذلك تجربتا "The Wave Plage" و "The Greek Plage”، وهما أولى التجارب التي سيتم إطلاقها في المشروع.

وتتميز جميع التجارب بإطلالة مباشرة على خليج سيدي عبد الرحمن ويضم لاجونز على مساحة 14 فدانا، مما يجسد جوهر الحياة الساحلية في أروع صورها ويتسم بالحيوية وتوافر الأنشطة طوال العام في إطار رؤية الشركة "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا".

يقع المشروع في موقع استراتيجي بقلب سيدي عبد الرحمن في الكيلو 120 على طريق الإسكندرية – مرسى مطروح على بعد ساعتين ونصف من القاهرة وبالقرب من أبرز معالم الساحل الشمالي وأهم الطرق والمناطق الترفيهية والتجارية.

عمرو سليمان: نتطلع إلى نقل تجربة ماونتن فيو الرائدة في رأس الحكمة لسيدي عبد الرحمن

وتعليقًا على إطلاق المشروع الجديد، يقول المهندس/عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لماونتن فيو: "أدركت ماونتن فيو أنّ الساحل الشمالي سيصبح أهم مناطق الاستثمار العقاري في مصر والمنطقة، ولذلك كانت الشركة من أولى الشركات التي استثمرت في رأس الحكمة منذ 2007.

واليوم يسعدنا الإعلان عن إطلاق مشروع "Plage" الذي يمثل أحدث مشروعاتنا هناك. إنّ إطلاق هذا المشروع في سيدي عبد الرحمن يأتي في إطار خطط ماونتن فيو للتوسع الاستراتيجي، خاصة بعد النجاح الكبير لمشروعات ماونتن فيو في الساحل الشمالي، وهو ما يعني أن تجربتنا الرائدة لا تقتصر فقط على رأس الحكمة، ولكنها تشمل أيضًا جميع مناطق الساحل الشمالي ومصر".

ومن جانبه أضاف المهندس/ وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة في شركة ماونتن فيو: " إنّ ماونتن فيو تؤكد ريادتها للسوق العقاري المصري من خلال تقديم مشروعات تغير مفهوم الوحدات العقارية بما يتوافق مع توجهات الحكومة المصرية في إنشاء مشروعات البيت الثاني التي تجذب السكان للإقامة طوال العام. لذلك قمنا بإطلاق مشروع "Plage"، بإجمالي استثمارات 90 مليار جنيه لنواصل من خلاله تأكيد ريادتنا، حيث نتوقع أن يحقق المشروع مبيعات ضخمة لما يتمتع به من مزايا استثنائية، فقد أطلقنا من خلاله تجربتين مستوحاتين من الأجواء اليونانية ليصبح المشروع الجديد إضافة لمحفظة مشروعاتنا في الساحل الشمالي.

تتميز تجربة The Wave Plage الحصرية المستوحاة من الطراز اليوناني، والممتدة على مساحة 65 فدانا، بتوافر الأنشطة على مدار العام ووجود منطقة مخصصة للتزلج على الماء. تضم تلك التجربة فندقا على البحر وتقتصر طبيعة الوحدات على فيلات فقط تتنوع بين التاون هاوس والتوين هاوس و Sea Villa و Beach Villas بإطلالة مباشرة على البحر، حيث تتضمن شاطئ خاصا لمحبي البحر، وممشى ذهبيا "The Golden Walk” يوفر أجواءً طبيعية على بعد خطوات قليلة من الشاطئ، وأخيراً الممشى "The Promenade" الذي يعتبر منطقة الأغذية والمشروبات.

أما تجربة The Greek Plage والتي تشغل مساحة 264 فدانا، فهي مستوحاة أيضًا من الطراز اليوناني الحديث، وتعتبر هذه المنطقة التجارية النابضة بالحياة وجهة مميزة تضم "Boutique Hotels"، فيلات للعائلات، منطقة البوليفار، “The Blue Club” ومطاعم مستوحاة من الطراز اليوناني التي تقدم أشهر المأكولات اليونانية ومنطقة مائية ترفيهية “Crystal Line”. وتضم هذه التجربة مجموعة متنوعة من الوحدات، بما في ذلك Sea Town Houses وBeach Houses وشاليهات لتلبية احتياجات مختلف الأذواق. بالإضافة إلى “The Lighthouse"، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، الذي سيتولى تنظيم ورش عمل تنموية وأنشطة اجتماعية لجميع العائلات بالمشروع.

يأتي إطلاق "Plage"، ثالث مشروعات ماونتن فيو في الساحل الشمالي، في إطار استراتيجية ماونتن فيو لتكرار تجربتها الرائدة في رأس الحكمة، من خلال مشروعي "ماونتن فيو رأس الحكمة" الذي تم إطلاقه في 2007، ومشروع LVLS رأس الحكمة في 2023، ونقلها لسيدي عبد الرحمن وحرص الشركة على التوسع بقوة في منطقة الساحل الشمالي تماشيًا مع توجهات الحكومة المصرية في إنشاء مشروعات البيت الثاني لجذب السكان للإقامة طوال العام.

نبذة عن شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري:

ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة وهي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية.

واستطاعت "ماونتن فيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 19 عامًا وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، تطوير 18 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة".