جنى عمرو دياب تستعد لطرح أول أغنية منفردة.. تسير على خطى والدها

«ابن الوز عوام» واحد من الأمثال الشعبية، التي تنطبق على جنى، ابنة الفنان عمرو دياب، والتي فاجأت جمهورها ومتابعيها، باستعدادها لطرح أولى أغنياتها المنفردة، وذلك عبر مشاركة مقطع فيديو قصير منها، لتشوق الجمهور إلى موعد انطلاقها.

جنى عمرو دياب تستعد لطرح ألبومها الأول

تستعد جنى عمرو دياب، إلى طرح أولى أغنياتها المنفردة رسميًا، كما حرصت على مشاركة جمهورها بعض الكلمات منها، تشويقًا لجمهورها الذي يترقب وقت طرحها، وجاءت الأغنية تحت اسم «Escape Plan» والتي من المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

كتبت «جنى» عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام، تشويقًا لطرح أغنيتها الجديدة قائلة: «أول أغنية منفردة لي هي خطة هروب، والتي ستكون متاحة في كل مكان، بداية من يوم الـ7 من يونيو، ويمكنك الاستماع إليها عبر النقر على الرابط التالي»، كما أعربت عن حماسها الشديد لإطلاق الأغنية كاملة، وذلك عبر مشاركة مقطع صغير على حسابها الخاص تفاعل معه عدد كبير من متابعيها.

معلومات عن جنى عمرو دياب

يحظى والدها بشهرة كبيرة، وعلى الرغم من كونها ابنة فنان معروف، إلا أن البعض قد لا يعرفها، وعلى غرار ذلك يمكن استعراض بعض المعلومات عنها وفقًا لحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي فيما يلي: