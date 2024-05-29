نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في بيروت بعد طرحها بساعة

أعلنت الجهة المنظمة لحفل المطرب عمرو دياب في بيروت، نفاد جميع تذاكر الحفل عقب طرحها بساعة واحدة فقط.

تفاصيل حفل عمرو دياب في بيروت

ويستعد النجم الكبير عمرو دياب لاحياء حفل كبير في بيروت يوم 15 يونيو المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده حفله الأخير هناك والذي أقيم العام الماضي وشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق لأي فنان عربي هناك.

حفل عمرو دياب في دبي

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل آخر في دبي يوم 18 يونيو، حيث أعلنت الجهة المنظمة إقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي، والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في آخر حفلات الهضبة هناك.

ويستعد الهضبة لطرح عدة أغان جديدة تزامنًا مع فصل الصيف، والتي كشف عنها الشاعر الموسيقي خالد تاج الدين من خلال منشور له جمعه مع الهضبة أثناء التحضير لأغنية جديدة، ومازحه خلالها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».