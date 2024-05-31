بعد حملة التبرعات.. جنا عمرو دياب تظهر دعمها للقضية الفلسطينية من جديد

فاجأت جنا عمرو دياب ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها وأصدقائها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات بصورة جديدة عبر خاصية القصص المصورة «ستوري»، وطالبتهم بمقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال.

وأظهرت الصورة التي نشرتها، جنا، صور عدد من المنتجات العالمية من الأطعمة والمشروبات الغازية الشهيرة، ومنتجات التنظيف والعناية بالبشرة، التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة بمقاطعتهما.

وعلقت ابنة عمرو دياب: «قاطع من أجل غزة».

ابنة عمرو دياب تدعم فلسطين

الجدير بالذكر أن جنا عمرو دياب تظهر دعمها الواضح والصريح للقضية الفلسطينية، ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ أن بدأت الحرب، ونددت مرارًا وتكرارًا بما يفعله الاحتلال الإسرائيلي، مدافعة عن الفلسطنيين والعرب، وما تعانيه فلسطين اليوم، إثر الاحتلال الغاشم.

وأكدت أن اصدقائها الفلسطنيين هم أصحاب الأرض، وأنها لم تجد فيهما إرهاب أو كما يدعي الإعلام العبري.

وكانت ابنة عمرو دياب، مؤخرًا، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» حملة تبرعات من خلال خاصية «الأستوري» حملة لجمع التبرعات لدعم الجرحى والمصابين من الفلسطينيين لصالح جمعية إغاثة أطفال فلسطين، بعد القصف الغاشم الذي تعرض له قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعلقت عليها قائلة: «رجاءً رجاءً تبرعوا».