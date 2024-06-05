الخشت: «القاهرة» أول جامعة مصرية تتقدم 200 مركز داخل تصنيف QS خلال عامين

صرح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وفقا لبيان صادر عن الجامعة، بأنه لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، حققت جامعة القاهرة تقدمًا كبيرًا داخل التصنيف البريطاني QS، وجاءت في المرتبة 350 محققة بذلك تقدما نحو 200 مركز خلال عامين فقط بنسبة تقدم بلغت 40%.

سد الفجوة المعرفية

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة استطاعت خلال الـ8 سنوات الماضية أن تجدد من نفسها وتضع معاييرها وفقًا للمعايير العالمية وذلك من خلال الحرص على سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأوائل على مستوي العالم وإدراك الجامعة لطبيعة التقدم المتسارع الذي تقوم به الجامعات العالمية مثل جامعات كمبريدج وستانفورد والسوربون وغيرها من الجامعات المرموقة.

تطوير البرامج واللوائح الدراسية بمختلف الكليات

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه وجه الكليات منذ وقت مبكر بتشكيل عدة لجان من كبار أساتذة الجامعة لتطوير البرامج واللوائح الدراسية بمختلف الكليات، ومقارنتها بالبرامج واللوائح مع الجامعات المتقدمة، سواء من حيث مضون تلك البرامج أو طرق تدريسها، وذلك في إطار الحرص على سد الفجوة المعرفية في كافة مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية.