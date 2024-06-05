السفير هشام بدر: ملف الاقتصاد الأخضر على رأس أولويات الدولة

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة القومية للمشروعات الخضراء الذكية، إنَّ ملف الاقتصاد الأخضر والأزرق والتحول الأخضر على رأس أولويات الدولة، لافتاً إلى أن «COP27» كان نقطة فارقة في تحول مصر للاستثمارات صديقة البيئة.

ضخ حجم كبير من الاستثمارات الخضراء

وتابع «بدر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّه تم ضخ حجم كبير من الاستثمارات الخضراء في مصر، وفقا للمعايير العالمية للبيئة لتستهدف وصولها إلى 40% من إجمالي حجم الاستثمار.

أهمية التحول الأخضر في مصر

وأشار إلى أهم المبادرات التي طرحت بتوجيهات الرئيس السيسي، وهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برعاية وإشراف مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي تركز على أهمية التحول الأخضر في مصر ودوره في دعم الاقتصاد.