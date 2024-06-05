الخشت: جامعة القاهرة حريصة على توفير بيئة مناسبة لاكتشاف المواهب الرياضية

استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحضور اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، الذي عُقد في المدينة الرياضية لجامعة القاهرة.

اهتمام جامعة القاهرة بتطوير الرياضة الجامعية

وأكد محمد الخشت، اهتمام جامعة القاهرة بتطوير الرياضة الجامعية، ودعمها بكافة الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على توفير بيئة رياضية مناسبة للطلاب، تمكنهم من ممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

النهوض بالرياضة الجامعية

ناقش الاجتماع، الذي حضره أعضاء الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، سبل النهوض بالرياضة الجامعية وتطويرها، وتعزيز دورها في اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، وإعداد أجيال رياضية متميزة قادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

https://youtu.be/rDbMMiqSu9g?si=h8BcUg4GMODlsMx5

أهمية دور الجامعات في النهوض بالرياضة المصرية

أشاد الدكتور أيمن عاشور بالجهود التي تبذلها الجامعات المصرية في ملف الرياضة، مؤكداً أهمية دور الجامعات في النهوض بالرياضة المصرية بشكل عام.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الرياضة الجامعية، وتقديم كافة أشكال الدعم للجامعات المصرية لتنظيم البطولات الرياضية والفعاليات الرياضية المختلفة.